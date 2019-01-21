【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中國商務部提出在六年內將美中貿易逆差降至零，為雙方談判做出重大退讓，台股今日跟隨美股再度走高，營收展望不佳的台積電持續上演利空出盡行情，今日再度上漲超過１％，金融及傳產也多有表現，不過包括大立光在內的部分漲多股出現回檔，收盤加權指數上漲 0.46%，9900 點得而復失。

《國際金融市場焦點分析》

中國商務部表示，計畫未來 6 年將中美貿易逆差降至零，但有消息指出，白宮希望中國在兩年內消弭兩國貿易逆差，而非中方提出的６年，同時要求定期查核中方貿易改革，日韓股市因此今日開高後隨即遭遇賣壓壓回，不過隨後公布的中國 GDP 成長率符合預期，且工業產出成長率優於預期，支撐上証指數再度走高收復 2600 點，雖然券商股拉回，不過銀行保險支撐大金融板塊，A50 期貨溫和走高。

《國際商品市場焦點分析》

市場傳出美國財長努欽將致力於削減部分中國商品加徵之關稅，及中國商務部提出未來六年將解決中美貿易逆差，使得市場對於中國將有望提高美國原油進口希望升溫，加上 IEA 月報指出今年全球原油需求將成長 140 萬桶 / 日，帶動市場對於未來原油市場轉為樂觀，推動輕原油期貨及布倫特原油期貨分別上漲 3.32%、2.48%；另外，受巴西黃豆產地持續高溫影響，黃豆期貨上漲近 1%。

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