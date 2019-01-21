凌群AYUDA機器人搶進賣場、新北防護城 出貨量有望逐步成長

凌群 (2453) 所研發的 AYUDA 智慧機器人目前已應用於警政、金融、醫療及教育領域，而凌群表示，今年在 AYUDA 產品有接到新的訂單，包含百貨賣場、新北防護城等，看好今年出貨數量將優於去年表現。凌群提到，AYUDA 智慧機器人可以應用的產業領域相當多元，目前包含花蓮國軍醫院、新北市警察局、彰化六信等，皆已導入使用，然去年出貨數量仍未放大，今年在導入新產業下，出貨數量有望逐漸提升。



凌群去年 12 月在專案驗收下，單月營收較 11 月大幅成長逾三成，達 6.07 億元，凌群指出，年底為客戶驗收高峰，因而挹注 12 月營收跳增。凌群去年 12 月營收 6.07 億元，月增 30.95%，年減 7.5%；累計去年全年營收 47.27 億元，年減 1.59%。