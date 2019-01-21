廣越今年業績旺 每股盈餘挑戰一個股本 今股價大漲

羽絨衣大廠廣越 (4438) 今年接單強勁，能見度亦高，加上產品漲價，帶動 ASP 提升，而去年合併之金漢實業今年為完整的貢獻年度，法人評估今年度合併營收上探 160 億元，成長率挑戰 2 成，EPS 則超過 9 元，有機會挑戰一個股本。廣越週一 (21 日) 股價突破盤局出現大漲，最高來到 119 元，上漲 9.17% 或 10 元，並逼近漲停板價位，為去年 10 月中旬以來的新高價，收盤則上漲 6.42% 或 7 元，來到 116 元價位。



該公司去年 12 月營收以 8.67 億元，年增 20%，創歷來同期新高，全年營收達 132.78 億元，年增逾 30%，表現優於預期。而前三季 EPS 已達 7.24 元，年增率達 35%，全年估逾 8 元。



展望 2019 年，因主力客戶 Patagonia 釋出訂單仍然強勁，可望成為今年廣越的第一大客戶，貢獻業績年增率估計有 20% 以上，加上耐吉 (Nike) 與 Mont-bell 的下單也相當積極。在產能不敷需求之下，廣越選擇性接單，並提升報價，ASP 與毛利率同步增長，法人預估今年該公司營收將有機會挑戰 20% 的成長率，EPS 進一步突破 9 元，達 9.5-10 元區間。