聯強去年全球營收首破400億美元 穩居全球第二大通路商

亞太資訊通路配銷龍頭聯強 (2347) 去年流通事業群業績再創歷史新高，帶動合併營收以 3855 億元，連三年創高。聯強指出，如包括合資事業，集團去年全球營收首破 400 億美元大關，達 410 億美元，居全球第二大通路服務商地位。聯強統計，去年該公司流通事業群貢獻營收 2873 億元，年增率 10%，元件事業群則以 982 億元創下歷史次高紀錄，總計年度合併營收 3855 億元，連三年刷新歷史紀錄。該公司近期股價穩健攀升，外資從該公司公告 12 月業績之後翻空為多，至今買超近 2500 張。



聯強表示，去年流通事業群各類產品都有亮眼的表現，特別是積極發展的數據中心、網路資安、雲端與技術服務等商用市場，近幾年均以每年營收規模增加近 100 億元的速度大幅向前邁進，2018 年再度大幅成長近 20%，為帶動流通事業群營收持續成長的主力引擎。



流通事業群另一個成長動力來自近年大力拓展的電競與智慧裝置新領域，在 2018 年顯現成效，呈現倍數成長，貢獻整體營收近 5%。至於其他核心業務如家用系統、平板、電腦組件、手機、周邊 / 耗材等，也因市佔持續擴大，分別有 5-25% 的成長，表現優於市場。



從區域的角度來看，各國市場均同步成長，其中紐、澳、印尼、香港等市場創下歷史新高紀錄，同時均達雙位數的年成長；中國大陸與台灣也來到 6 年新高，分別成長 14% 與 6%。



元件事業群部分，聯強持續開拓新產業應用，包括工業控制 / AIoT、車用電子 / 車載裝置、智慧消電、網路 / 通訊等領域營收貢獻已超過五成，帶動該業務去年上半年營收成長 10%。



不過，自去年下半年起，受到 Intel CPU 缺貨與中美貿易戰的雙重衝擊，兩岸三地工廠型態客戶的生產排程大亂，客戶多採觀望態度，拉貨意願相當保守，使得元件事業群全年度營收未能再創新高紀錄，較前一年的歷史高點下滑約 5%，但仍創下了歷史次高紀錄。



展望 2019 年，該公司指出，雖然市場仍有諸多變數干擾，但預期各國政府會以積極擴大內需市場來因應對外貿易的疲軟，這將對以內需市場為主的聯強帶來利多。此外，企業對數位轉型與強化資安的 IT 投資仍將持續；5G 正式商轉可望帶動系統建置、設備更新與換機的需求；加上聯強已站穩全球第二大通路服務商地位，在新產品、新市場、新通路的佈局將產生磁吸效應，各區域市佔將持續提升，今年整體營收將有優於市場的表現。

