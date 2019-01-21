委内瑞拉將擁有第一台加密貨幣ATM 有望緩解高通膨率

目前全球有超過 4000 個比特幣 ATM，幾乎所有都支援大宗的加密貨幣類型，其中很大一部分也支持比特幣現金。雖然近日加密貨幣正在經歷熊市，但它們的數量還是正在慢慢成長中。其中，經濟受創的委内瑞拉也將近期獲得第一台加密貨幣 ATM。

雖然拉丁美洲的加密貨幣 ATM 數量並不多，佔全球的 1.7%，但總部位於巴拿馬的 Cryptobuyer ATM 公司只想著表示，將於近幾周内將委内瑞拉的加密 ATM 上線。「我們已經在委內瑞拉實際安裝了設備，它正處於最後的測試階段，然後我們將在社交網路上發佈公告」。

委内瑞拉因國家動蕩，攀升的高貨幣通膨也造成了社會的問題，使超市貨源短缺，而人民無法獲取生活所需用品。然而，如加密貨幣 ATM 成立，有望對貨品交易帶來穩定性。

據瞭解，整體比特幣 ATM 於 2018 年翻倍至 4000 多台，而目前美國擁有最多的比特幣 ATM，佔 55.9% (超過 2490 台)。有 45 個州都至少有一台比特幣 ATM，伊利諾伊州就擁有 252 台，緊跟著的是芝加哥的 226 台。此外，其他比特幣 ATM 較多的是喬治亞州的 121 台和紐約的 131 台。

整體而言，北美 (包括加拿大) 擁有超過 70% 全世界的加密貨幣 ATM，相當於超過 2980 台。

按量計算加密貨幣 ATM 排名第二的則是歐洲。共 958 台 ATM 裡，奧地利擁有 270 台，英國有 214 台。

據 Bitcoin.com 報導，儘管比特幣 BTC 損失超過 70% 價值，自去年以來英國和奧地利的增長率一直保持穩定。

擁有相對較多加密貨幣 ATM 的其他國家包括西班牙 (65)、捷克 (65)、俄羅斯 (46) 和瑞士 (45)。