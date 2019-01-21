休閒運動產業熱度不退

全球瘋運動，戶外休閒、室內健身運動需求皆逐年成長，推升休閒運動產值不斷創新高，而台灣供應鏈及本土健身中心也持續迎接高成長。

【文／陳浩寧】

隨著健康意識抬頭，全球掀起運動健身熱潮，據國際調查機構 Plunkett Research 指出，全球每年運動休閒相關產業總產值達 1.5 兆美元，而這股「運動瘋」也反應在國際運動品牌財報上，包含 Nike、Adidas、Lululemon 等運動休閒品牌，2018 年 12 月所公布的最新財報皆交出亮眼成績。

Nike 銷售夯 豐泰業績旺

其中，Nike 在 2018 年展現強勁成長動能，在 12 月所公布的最新財報中，營運表現亮眼，在地區方面，除北美營收連三季成長外，大中華地區營收更較 2017 年同期有逾三成的增長；而在產品別方面，在服飾及鞋類產品銷售皆達雙位數成長，推升單季獲利年增逾一成，EPS0.52 美元，優於市場預期。

台灣最純的 Nike 的概念股非製鞋大廠豐泰莫屬，有將近九成的營收來自第一大客戶 Nike，而 Nike 的銷售成長表現，也直接反應在豐泰 2018 年前 11 月獲利上，EPS 達 7.11 元，不只創下同期歷史新高，更賺贏過去以往全年度的獲利表現，2018 年獲利將攀上歷史新高紀錄。

此外，2020 年即將迎來全球體育盛事─東京奧運，運動風潮有望持續熱燒，Nike 看好 2019 年銷售可望持續維持成長，因此將營收成長目標從中高個位數調升至高個位數增長，法人預估，在 Nike 銷售前景樂觀下，豐泰 2019 年獲利有望維持雙位數成長，續創新高紀錄。

而提到最受歡迎休閒及運動項目之一，自行車運動絕對榜上有名，然在共享單車崛起，及休閒運動精緻化的趨勢下，自行車需求跳脫以往的代步需求，轉向「精品」路線，如近年銷售火熱的高單價電動自行車，即是自行車精品化的指標之一。

電動自行車銷售成長強勁

據統計，2017 年歐盟電動自行車銷售數量逾 200 萬輛，較 2016 年成長 21％，其中以德國銷售量居冠，達 72 萬輛，年增近兩成。德國是歐盟最大的自行車市場，2017 年自行車總銷量約 385 萬輛，等於每賣出五台自行車裡，就有一台為電動自行車，且電動自行車平均價格達 2300 歐元，整體自行車平均售價則為 698 歐元，平均單價上升超過三倍。

隨高價電動自行車在歐盟銷售持續暢旺，自行車雙雄巨大、美利達 2018 年前三季在電動自行車出貨皆有雙位數成長，帶動第三季獲利大回神，單季獲利雙創下 12 季新高，其中，巨大 2018 年前三季累計電動自行車產銷量已超過 30 萬台；美利達前 11 月電動自行車出口台數則來到近 13 萬台，大幅優於去年全年 9.3 萬台的表現。

來源：《財訊快報》 理財年鑑第 201901 期

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