立榮航空奪金翔獎雙料冠軍 國際線首次拿第一

長榮集團旗下立榮航空今 (19) 日獲交通部民航局頒發 107 年度「國內定期航線組」和「國際及兩岸航線組」金翔獎，此為立榮第 7 次獲得金翔獎國內線組，更是第 1 次獲得國際線組的榮譽。

立榮航空董事長林志忠表示，長期投入離島和花蓮台東等國內航線的空運服務，均兢兢業業，不但在班機出發準點率、班表執行率等持續提升，讓旅客有感，更在自助報到機、網站服務和行動 APP 等項目持續不斷創新。

林志忠也指出，此次能在國際線組獲獎，主要是因國際線委由長榮航 (2618-TW) 代理，代表長榮航空的品質獲得肯定，也感謝長榮航。

立榮航空長期深耕離島和花東航線，市占率近 50%，同時也飛航兩岸和亞洲區域航線，除了優異的飛安和服務，也長期致力於離島、偏鄉的公益活動，深獲主管機關和旅客高度的認同，是民航局金翔獎的常勝軍。

民航局為提升國籍民用航空運輸業的營運和服務品質，自 1998 年起每 2 年辦理一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，本次評鑑分為「國內定期航線組」和「國際及兩岸航線組」2 組進行。

立榮航空在國內線組評比各面向均表現出色，深獲評審委員好評，獲評為第一名；國際線組方面，因在班機出發準點率、班表執行率和電子登機證或自助報到機使用率名列前茅，也首度拿下評比第一。