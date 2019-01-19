沃旭通知在台供應鏈停止執行已動工合約 中鋼、世紀鋼等台廠受影響

丹麥離岸風電開發商沃旭能源因受到離岸風電今年度躉購費率無法確認影響，總部尚未決定大彰化離岸風電計畫能否繼續進行，已通知正在動工中的廠商停工，以免損失持續增加，而未動工的合約也將重新議價，目前受影響的供應商包括中鋼、世紀鋼與台汽電旗下星能等。

受限於遲遲未能取得電業籌設許可，目前共有 4 家開發商無法取得去年度的 5.8 元離岸風電躉購費率，沃旭當時便發布聲明表示，將暫停並重新評估大彰化離岸風電計畫所有活動、專案時程、在地供應鏈的承諾與已簽署的合約，必須看到今年度躉購費率大幅改變，才可能繼續推動大彰化風場，並考慮做出最終投資決定。

經濟部能源局將於 1 月 30 日召開再生能源躉購費率審定會，屆時將定案去年底預告的今年度再生能源躉購費率，不過，在躉購費率尚未出爐前，沃旭與供應商簽署的合約仍在進行中，由於費率調整幅度無法確認，總部尚未決定大彰化離岸風電計畫能否繼續進行，已通知正在動工中的廠商停工，以避免隨著時間推進，損失持續增加。

除發函通知台廠，已動工的合約停止執行外，沃旭總部針對未動工的合約，也將重新議價，公司日前已正式發出法律通知函，要與所有台廠重新辦理合約修訂。據悉，目前沃旭已在動工的合約包括陸上變電站供應商台汽電旗下星能，及生產轉接段原型的中鋼、世紀鋼。

沃旭表示，目前可左右沃旭最終投資決定的因素，包括費率上調幅度如何、是否取消 3600 小時滿發時數上限，及中央與地方政治風險能否降低等。