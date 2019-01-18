川普缺席 巴西新總統求變天 恐成達沃斯論壇焦點

世界經濟論壇下週將在達沃斯揭開序幕。美國總統川普已宣布，他今年將不會參加這項有錢有權者的會議。屆時，巴西新當選的民粹總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 可能成為論壇焦點。

週一，數千名商業，政治與文化界領袖將來到瑞士阿爾卑斯山城鎮達沃斯。這項年度論壇，被視為是國際領袖齊聚一堂，解決世界問題的機會。

由於政府關門，川普驟然取消了參與這次世界經濟論壇的計畫，今年為期五天的會議，因而也就缺少了這位 2018 年的焦點。

川普缺席，可能讓巴西總統波索納洛頓時成為各方矚目的人物，而此時他才就職還不滿三週。

IHS Markit 公司分析師凱西都 (Carlos Caicedo) 週五透過電話告訴 CNBC 說：「波索納洛將是第一位在達沃斯論壇發表演說的拉丁美洲領導人，演說時間預計為 45 分鐘，然而危險就在這 45 分鐘，」

凱西都說：「在他的就職典禮上，他只說了十分鐘，他是一個想到什麼說什麼的人，而後才會擔憂結果。幸好，這次演說後，沒有問答時段。」

波索納洛是一位缺少領袖氣質的人。這是他成為拉丁美洲最大民主國家總統後，首度的國際之旅。波索納洛預定於週二下午在達沃斯發表演說。

由氣候變遷到人權議題，他都可能成為與會者抨擊的對象。但分析師告訴 CNBC 說，他可能試圖讓焦點聚集在，他的政府計畫如何處理退休金改革。

由於他是拉丁美洲地區大國的新總統，政治立場亦由左轉為右，毫無疑問，他將引來媒體的注意。