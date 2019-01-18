【富蘭克林華美】產業落底漸明朗 台股迎反彈轉機

光學大廠法說會後，股價上漲反映市場利空出盡操作，族群走強近期盤面亮點；而本周半導體權值法說會釋出營運展望，雖產業上半年依舊承壓，但下半年有轉佳契機，未觸發市場過度負面反映。18 日台股加權指數上漲 46 點收 9,836 點，創今年高點並站上翻揚季線，有機會隨美、中股市走揚以及外資偏多操作而續走反彈。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股經過 2018 年的大幅修正後，隨美中貿易協商對話趨於穩定，迎來反彈轉機。其中半導體產業景氣低點狀況日漸明朗，根據半導體權值法說會內容，公司稱產業狀況並非反轉，預估庫存調整於下半年告一段落。考量過去一段時間市場已大致反映產業利空，指標權值技術長期領先優勢有機會重獲關注，未來如帶動半導體族群止穩回升，對台股重拾向上行情十分正面。

美、中股市近期走揚，激勵台股反彈，周書玄指出，聯準會官員基於通貨膨脹數據溫和與金融市場動盪，接連發表偏鴿談話，市場預期未來幾個月升息腳步可能放緩，有效緩解股市資金調節壓力；中國透過貨幣、財政政策減輕去槓桿過程中的負面衝擊，短線提振市場信心，中長期更可望發揮落實效果，支持資本市場表現，且中國國務院副總理劉鶴月底將再度訪美，就美中貿易進行磋商，兩國若能在緩衝期達成階段性正面成果，對全球股市更是一大利多。

針對台股操作布局，周書玄建議，目前看好半導體、網通、PCB、光學等相關類股：半導體供應鏈中長期受惠於應用需求擴大，領導廠商在度過景氣逆風後有機會率先評價回升，同時美國為防止中國竊取半導體技術而禁售設備，可能改變產業鏈部分供需狀況，亦有利台廠發展；移動通訊、高速運算則以 5G 基礎建設、IC 設計、伺服器相關類股為主，至於非電子類股則可留意受惠於東南亞經濟發展的醫材、環保。現階段台股除擁有高殖利率優勢，股價淨值比並已降至 2011 年、2015 年修正時低點，創造相對較佳進場位置，宜適時布局未來產業回溫所帶動之可期行情。

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