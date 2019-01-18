中鼎去年新接工程案1017億元創新高 在建工程突破2000億元

中鼎 (9933-TW) 在積極接案努力下，2018 年集團簽約工程金額達 1017 億元，創新高，中鼎集團累計包含集團操作營運合約的在建工程 2080 億元，也創新高；中鼎集團執行長蕭銘證指出，去年新接案件中，台灣及海外各占 50%，期望 2019 年接案量可再創攀登新高峰。

中鼎去年營收為 641 億元，年減 10.48%，中鼎在接案量增加的挹注之下，2019 年營收也可望向前衝刺，恢復成長。

中鼎去年接案中，金額超過 100 億元的案子，包括聯手外商拿下合約金額約 143.8 億元的台北捷運「萬大線第一期機電系統工程」，並承攬「台中發電廠 1-10 號機供煤系統改善工程」，合約金額 129.88 億元，預計 2022 年 6 月完工。另外，也拿到桃園中油觀塘的 LNG 接收站統也工程。

此外，中鼎挾豐富焚化爐建廠及廢棄物管理經驗與實績，攜手長榮集團，取得「桃園市生質能中心興建、營運及移轉（BOT）案」，並成立「榮鼎綠能公司」為特許公司。

「桃園市生質能中心」位於觀音環保科學園區，為三合一功能的焚化爐事業，投資金額 50 億元，由長榮鋼鐵與中鼎集團將共組「榮鼎綠能公司」為特許公司，中鼎負責本案興建，操作營運由崑鼎旗下信鼎負責。該案為台灣指標性 BOT 生質能中心，預計 2021 年 8 月完工，特許年限為 25 年。

在美國川普政府主打美國製造的政策之下，蕭銘證指出，中鼎已接洽在美國設廠石化業設廠案，並將以在海外製造模組並於美國組裝模式施工，未來可望成為另一工程承包新模式。