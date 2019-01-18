【華冠投顧】幸運星-等待本波反彈523點後短線獲利賣壓持續宣洩後......下週準備上新菜！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6435 大中、3406 玉晶光、6233 旺玖、2474 可成、2323 中環

今天國際股市強強滾…… 主要因為昨天美股盤中傳言美國財長梅努欽將考慮取消對中國加徵關稅…… 道瓊應聲急拉大漲 267 點，尾盤收漲 163 點……

昨天台積電法說會上坦言今年半導體市況不佳，首季營收甚至可能比去年第 4 季衰退約 22%，今日下跌 2 元，但是蘋概股 2474 可成、3008 大立光等大漲超過 5% 拉高指數，收盤大盤漲 46 點，成交量為 953 億元，週 K 線連二紅。OTC 收盤漲 0.5%，成交量為 303 億……

本波台股 1/4 至今日 1/18 反彈 523 點後，因這幾天短線獲利賣壓持續宣洩，因此台股類股輪動越來越快速…… 個股常出現暴量的一日行情…… 追價請小心…… 今天輪漲到近期較沒漲過的落後補漲股，如光學鏡頭 + 雞蛋水餃股 + 量能極少的冷門股【量能少於千張】……3406 玉晶光率先攻上漲停，其他如 3504 揚明光、3441 聯一光、6209 今國光、3019 亞光、3362 先進光、4976 佳凌…… 雞蛋水餃股如 2475 華映、4960 誠美材、3519 綠能、3383 新世紀、6233 旺玖、2323 中環……

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