【華冠投顧】明日補班但台股不開盤!倒數八個交易日...鎖定好股準備壓寶!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、2442 新美齊、3661 世芯 KY、6533 晶心科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

盤漲

台北股市早盤小跌 - 7 點開出，儘管台積電全場平盤下遊走；但是在短衝客回流下，加權指數震盪走高，終場在大立光的大漲下，指數上漲 + 46 點作收，收在 9836 點，成交量 960 億。

本周在期貨結算下，台北股市星期二提前『拉高結算』；雖然星期三小幅拉回，但整體來說… 台股還是『驚驚漲』格局。從 1/4 我們說腳踏實地…『破底翻』至今，『元月行情』並沒有結束的跡象；反而因為消息面多空交戰，讓散戶大軍依舊處於觀望。但是面對這樣的結構，從本周的盤勢內容來看… 顯示出黑手不希望指數漲太快；因此，展望封關前的台股，預估會是一個『盤漲』的結構。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6169 昱泉、4952 凌通、3406 玉晶光、5299 杰力、4919 新唐、8016 矽創… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8104 錸寶、6462 神盾、6558 興能高、3615 安可、6488 環球晶、8436 大江… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。