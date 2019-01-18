台股盤中—美股激勵多頭續揚 站回9800點並守穩季線

主要亞股今 (18) 日隨美股走揚，帶動台股加權指數也跟著上揚，權值股台積電雖然第 1 季展望保守，但利空不跌，盤中維持小跌格局，其餘權值股走勢則相對穩定，指數盤中上漲逾 30 點，站回 9800 點，並守穩季線，有機會朝今年高點 9826 點靠攏，惟成交量量仍收縮，預估成交量僅約 950 億元左右。

美中貿易爭端有解，提振市場投資信心，美股三大指數道瓊工業指數、S&P500、那斯達克同步上漲，並進一步激勵日、韓、港、陸等主要亞股全面翻紅走揚。

權值龍頭股台積電昨 (17) 日法說會對第 1 季釋出保守財測，短期營運有逆風，全年營收也僅成長 1-3%，台積電昨日 ADR 開低走高走勢強勁，今日普通股開盤賣壓卻湧現，一度下跌 3 元，跌至 217 元，不過低接買盤進場，盤中跌勢持續收斂回 1 % 以內，支撐台股表現。

此外，台積電昨日拋出將與半導體矽晶圓供應商重啟價格談判，進而拖累矽晶圓族群股價，包括環球晶、合晶與台勝科等個股今天同步下跌，環球晶盤中下跌逾 3%；台勝科與合晶盤中跌幅也超過 2%，惟盤中跌幅收斂，台勝科與合晶盤中跌幅分別收斂至 0.88%、0.78%。

光學族群表現也亮眼，股王大立光盤中大漲 4.6% 收復 5 日線，股價站穩 3,700 元，玉晶光盤中更直奔漲停鎖死，股價突破 5 日均線衝上 217.5 元，揚明光盤中也有 8% 以上的漲幅。

分析師表示，在美中貿易戰出現轉機情況下，美股信心回籠，道瓊指數更連 10 紅，創今年以來新高，台股可望跟進上攻，但要注意的是，如果成交量未能明顯放大，漲勢能走多遠仍有雜音，農曆封關前狹幅盤整機率大，投資人勿貿然跟進追價。