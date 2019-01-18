

◆盤勢分析

1. 美國勞工部宣佈，截至 1 月 12 日當周美國首次申請失業救濟人數為 21.3 萬人，連續第 5 周減少，預期 22 萬人，前值 21.6 萬人。受到美方考慮放寬對中關稅以加快貿易協議的報導激勵，週四美股上漲，漲幅介於 0.67 至 1.14％，美股四大指數短期反彈。摩根士丹利公布最新財報，由於營收、獲利皆遜預期，股價重挫。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為月線附近，壓力為 9,900 點至 10,000 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括半導體、5G、生技、車用及原物料等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在季線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

5.2330 台積電短線營運遇逆風，昨（17）日法說會釋出本季營收最高恐季減逾 22% 的訊息，跌破法人眼鏡，且毛利率、營益率「雙率雙降」至近年單季低點。台積電總裁坦言，今年營收年增幅僅 1% 至 3%，無法達成台積創辦人張忠謀當初喊出的年增 5% 至 10% 目標。台積電 ADR 週四收盤上漲 1.82%，2019 年對台積電將是充滿挑戰的一年。

6. 每年可望配發多次股利的「大立光條款」，可望由台積電搶頭香，成為季季配或半年配的領頭羊。台積電副總兼發言人說:「季配息是一個好 idea（想法），我們很喜歡，我們的投資人也喜歡。」台積電外資占比高達 77.13％，分季配息制在國外很常見，此案將於今年 2 月董事會決定。台積電 17 日在法說會上釋出現金股利將超越前一年度看法，外資圈估計的 8.5～9.5 元，有望達陣，然台積電身為台股龍頭，現金殖利率上看 3.85～4％獲國際機構法人青睞，有可能身先士卒，打響季季配息第一炮。雖有高殖利率，獲利成長性仍不可忽略。

7. 電源供應器族群 2308 台達電、2301 光寶及 6412 群電往年盈餘配發率均有七成水準，估計 2018 年配息率應不輸前一年度水準，光寶更表態「配息率逾七成，只會多不會少」，依目前股價估計，光寶及群電的股息殖利率應有 5%~6％實力，成為市場資金避風港，高股息殖利率將成為今年選股的重要篩選標準之一。

8. 受惠油價推升、需求支撐，遠東區 PVC 最新現貨報價上漲 5 美元；ABS、PS 也在上游 SM 每噸報價彈升，逼近千美元，現貨行情再度連袂勁揚 20 美元，補漲氣勢活絡。台塑（1301）、華夏（1305）及台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）、台達化（1309）營運添喜，原物料族群近期受原油反彈帶動。

