【華冠投顧】盤中解析：指標過熱仍有回檔壓力

劉彥良 分析師

傳出美方將對中國降稅，激勵美股繼續向上並來到季線反壓，台股也跟進重回 9800 之上。不過台股和美股的 K 值也已突破 90 嚴重超買，所以操作指數的投資朋友要慎防技術性修正的風險。

近期內資熱錢都是短打為主，昨日剛轉強的遊戲股如昱泉 (6169)、歐買尬(3687) 和宇峻 (3546) 今天續攻，下週寒假開始以及台北電玩展開展的題材發酵當中。

工具機在美中衝突和緩以及日圓升值下也持續自底部反彈，亞德客 - KY(1590)率先改寫波段新高，直得 (1597)、上銀(2049)、和椿(6215) 和全球傳動 (4540) 也強勢整理，偏多看法不變。

受惠多晶矽電池報價上漲的太陽能茂迪 (6244)、太極(4934) 和聯合再生(3576)，周三轉強後，近兩個交易日也是強勢整理，一樣偏多看法不變。

至於資金新流入的則是光學族群，大立光 (3008) 改寫法說會後新高 3670 元，玉晶光 (3406) 更強攻漲停，其他像是揚明光 (3504)、聯一光(3441) 和今國光 (6209) 也同樣大漲表態。

由於資金輪動快速，缺乏強勢主流，導致盤面上多為短線交易，如果不是喜好頻繁交易的投資朋友，建議不要看漲就去然後頻繁每天換股操作，畢竟長期下來這樣子的操作勝算不大，還是多從低本益比、高殖利率或法人鎖碼等面向找尋績優股進行低接，等待未來股價補量上攻。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。