【華冠投顧】幸運星-金玉其外敗絮其內盤……早盤現追！！小心現賠！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：5457 宣德、6533 晶心科、6176 瑞儀、2345 智邦、2498 宏達電

英國首相梅伊不信任案投票結果被否決，有機會有協議脫歐，經濟的不安定因素暫時解除。美股銀行股財報優於預期，道瓊漲 141 點，日線連九紅，但費半卻下跌 0.82%。台股前幾天因壽險匯損因素被外資調節的 2881 富邦金、2882 國泰金等金融股回神，加上 2330 台積電有想在法說會前先押寶的資金進駐，指數就在 9800 點附近整理。大盤從 1/4 至今短短 10 天已漲了 507 點，收盤漲 25 點，成交量為 908 億元。看似安定在季線之上整理，但是 OTC 今日開高走低，許多人氣追價的個股紛紛殺低…… 收盤跌 0.42%，成交量為 273 億…… 頗有「金玉其外，敗絮其內」的感覺…… 小心盤勢拉回整理機率甚高！！

【盤從 1/4 至今，短短 10 天已漲了 507 點。今天讓我們來回顧 2019 年 1 月的成果！！】

1/3 分享的腳踏車 9921 巨大 150......163。1526 日馳 31......37.45。9914 美利達 145......152。

1/4 分享並贈送的【閃亮亮裸鑽】「NICES」3217 優群 30......38.2。1789 神隆 26......28.15。

MOSFET 三強……10/31 遍地黃金打群架漲完一波，1/4 《LUCKY 7 閃亮亮飆股集》再來一波！！5299 杰力 10/31 遍地黃金打群架 78……137，1/4 贈送 99……116。6435 大中 10/31 遍地黃金打群架 87……139.5，1/4 贈送 110……125，3317 尼克森 11/27 31……39.9，1/15 33……36.05

1/9 分享的 4915 致伸 48……52.1。1/11 分享學員的【小矽智財亮晶晶】6533 晶心科狂飆 + 連飆，87……114 連續 3⊕，【大矽智財亮晶晶】3529 力旺 260……291…… 打了一場獲利的勝戰！！

大家有沒有注意到，今天大盤雖然看起來穩穩的，但是個股的結構改變了：除了高位階及漲多創高的個股拉回現象越來越明顯外，連弱勢股也開始拉回，賣壓沉重！！如 5457 宣德、6176 瑞儀、5288 豐祥 - KY、3611 鼎翰、5274 信驊、3596 智易、2345 智邦、9951 皇田、4915 致伸、6274 台燿、5281 大峽谷 - KY、3272 東碩、3529 力旺、6533 晶心科、2498 宏達電、3673TPK-KY…… 這些個股早盤現追很容易現賠！操作請注意位階與風險，勿亂槍打鳥……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。