台股盤前—美中貿易戰見曙光 台積電利空鈍化 有助多頭表現

美中貿易戰出現轉機，美股開低走高，道瓊大漲逾 160 點，台積電 ADR 同步翻揚，上漲 1.82%，法人認為，台積電首季雖然展望不佳，但股價已先行反應，加上貿易戰朝正向發展，均有助維持多頭發展格局。

根據外媒報導，美國傳出預定在 1 月 30 日舉行的貿易談判中，部分或全部取消對中國進口商品加徵的關稅，也激勵美股全面走揚，道瓊上漲 162.94 點，標普、那指也有 0.7% 左右的漲幅。

雖然貿易戰情況好轉，但是美國抵制華為、中興仍持續出招，民主黨、共和黨的參、眾兩院議員聯手提案，禁止美國科技廠出口關鍵零組件給華為、中興等陸資企業，意圖讓陸企「斷鏈」而無法出貨，聯亞、穩懋、聯鈞、中磊等與華為、中興有往來的台廠恐受拖累。

台積電昨 (17) 日召開法說會，雖然去年獲利創下歷史新高，每股純益來到 13.54 元，但第 1 季營收估季減 22%、遠超外界預期，且毛利率、營益率「雙率雙降」至近年單季低點。

台積電預估今年營收年增幅度將縮小為 1-3%，但為衝刺 5G 和 AI 布局，仍全力強化先進製程，全年資本支出維持百億美元以上高水準，估約 100-110 億美元，雖然較去年底法說會釋出的 100-120 億元略減，但與去年相當，仍是高水位。

不過台積電 ADR 隨美股開低走高，上漲 1.82%，收在 36.29 美元，相較於台北溢價 1.5%。

而金管會查獲陸資違規投資大同股票，對大陸企業開罰 402 萬元，停止股東權、並限期半年內出清 18.01% 持股，這是大同第三度被查獲陸資違規投資，且大陸企業都是龍峰企業。

另外大同子公司華映聲請重整，但近期市場傳出經營團隊異動，公司回應，業務行銷中心副總鍾兆其的確在近期遞出辭呈，但總經理林盛昌、產品企劃中心副總許翼材並沒有申請退休，而華映近日獲外資連三買，股價反彈強勢。

法人認為，雖然台積電短期營運逆風，但隨著股價已經先行反應，加上 ADR 上揚，利空鈍化，加上美中貿易戰協商朝正向發展，均有助台股維持多頭格局。