〈財報〉Q4獲利遜預期 摩根士丹利盤前股價跌逾5%

摩根士丹利 (MS-US) 今 (17) 日公布 2018 年第 4 季財報，營收、獲利，皆不如市場預期，受此消息影響，摩根士丹利盤前股價跌逾 5%。

台北時間週四晚間 8 點 50 分，Investing.com 報價顯示，美股盤前，摩根士丹利股價下跌 5.71%，至 41.95 美元。

摩根士丹利盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

摩根士丹利股價昨日收漲 3.75%，至 44.49 美元。

財報顯示，摩根士丹利去年第 4 季營收為 85 億美元，年減 10%，且低於 Refinitiv 調查的分析師平均預期 (93 億美元)。

摩根士丹利第 4 季獲利為 15 億美元，表現優於 2017 年同期 (6.43 億美元)；但每股純益 (EPS)0.8 美元 (調整後為 0.73 美元)，則低於分析師預期 (0.89 美元)。

第 4 季證券交易及諮詢業務，營收為 38.3 億美元，不如預期 (43.3 億美元)；財富管理部門業務營收為 41.4 億美元，亦低於預期 (44.5 億美元)。

第 4 季固定收益業務營收為 5.6 億美元，未及市場預期 (8.2 億美元)；投資管理部門營收則為 6.8 億美元，優於預期 (6.5 億美元)。

2018 全年，摩根士丹利營收達 401 億美元，獲利為 87 億美元，每股純益 4.73 美元。

摩根士丹利執行長 James Gorman 透過新聞稿表示，雖然第 4 季充滿挑戰，公司仍實現了創紀錄的收益。

Gorman 強調，全球經濟環境仍不明朗，但摩根士丹利還是會繼續進行業務上的投資。

2018 年，摩根士丹利股價累計下跌約 24%。