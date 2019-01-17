蘇揆便民措施第一發 未來50萬元以下正常交易 不再嚴查擾民

農曆春節將至，民眾資金需求大增，但日前銀行因應洗錢防制措施，要求客戶必須更新資料，因為程序過於繁瑣，惹出民怨。對此，金管會主委顧立雄今 (17) 日表示，便民措施將從 4 大方向著手，其中，未來 50 萬元以下的交易，若是正常的例行性交易，且金融機構已經有資料，就無須再出示文件資料核對。

行政院長蘇貞昌上任後，要求各部會提供「民怨或不便民事項」調查表，希望有效排除民怨，由於銀行因應洗錢防制措施，要求客戶必須更新資料，因為程序過於繁瑣，惹出民怨，蘇貞昌今天在金管會主委顧立雄陪同下，臨時突襲視察合庫銀行，親自了解目前銀行對於洗錢防制與關懷客戶的狀況。

蘇貞昌在視察過程，分別就民眾辦理開戶、存款及匯款等相關交易，瞭解銀行請民眾提示證件或向民眾詢問問題的目的及做法，並強調銀行執行防制洗錢及反詐騙措施對於保障國人財產安全及維護社會秩序的必要性，對銀行行員的努力表示肯定。

但考量存款、提款及匯款都是民眾日常經常辦理的交易，尤其年關將近，民眾對相關交易的需求會更高，而且大部分的交易都是民眾正常的金融活動，蘇貞昌表示，民眾只到銀行領一點點錢，也要一再被詢問與填資料，如此不但引起民怨，也增加行員不必要的負擔；若因為洗錢防治、防詐騙關懷措施過當，恐過猶不及、產生民怨。因此已經責成副院長陳其邁協同相關部會討論，最後決議只要是 50 萬元以下交易，做法可以更便民。

依照目前銀行的做法，第一線的銀行行員都需要依照一個「關懷措施表」作業，只要客戶來做存、提、匯款等交易，都要留存相關資料，顧立雄表示：「這就很制式」。

顧立雄表示，未來將推動四項針對認識客戶作業的簡政便民措施：

一、 無摺存款 50 萬元以下交易，如金融機構已有資料並認識客戶，不須請存款人出示身分證明文件核對。

二、 自行客戶以轉帳方式存入自行無摺存款者，因金融機構已有客戶資料，無須再請客戶填寫資料。

三、 辦理繳納稅款、規費者，可不適用洗錢防制規定。

四、 多數金融交易都是正常交易活動，洗錢防制措施應便民並符合比例原則。

顧立雄強調，洗錢防制應便民且符合比例原則，他舉例，小吃店可能每天都會固定進行 1、20 萬元的無摺存款，銀行既然已留有他的個人資料，若每次還要硬性查驗其身份證明文件，將對民眾產生不便，新措施有助消除民眾麻煩。

顧立雄表示，防制洗錢的執行要建立在風險基礎上面，才能讓資源做有效分配，並發揮最大的效果。金管會已要求金融機構辦理低風險客戶的資料更新及定期審查，可採取干擾最小的方式進行，未來也會在院長揭示的原則下，持續推動相關簡政便民措施，並請銀行公會研議製作詳細的問答集，希望能於農曆春節前將各種交易樣態對外發布，以供銀行參考。