研調：備貨需求可望提前至Q2 有利電視面板價格止跌

根據 TrendForce 光電研究（WitsView）最新調查顯示，LCD 面板產能持續大幅開出，在供過於求壓力升高下，面板價格快速跳水，促使韓系面板廠 SDC 策略性提前轉產，加速在 QD-OLED 電視的布局。減產效應有望將電視面板備貨需求提前至第 2 季發酵。

WitsView 資深研究經理王靖怡指出，雖然 SDC 要到今年 6 月才會正式關閉 8-1-1 產能並預定在 9 月進行第 2 波轉產，可能因此造成第 2 季部分產能流失。預期減產的心理效應加上電視面板價格有望在第 1 季觸底，然而客戶在第 2 季提前展開備貨將有利於面板價格止跌。

根據 WitsView 測算，若 SDC 如期關閉產能，將使 2019 年大尺寸 LCD 面板玻璃投入面積從年增 12.9% 下滑至年增 11.2%，減少 1.7 個百分點。

SDC 本次轉產主要受影響產品為 49 吋及 55 吋面板，而受產能填補限制以及陸系面板廠持續持續增加 50 吋產出，預計 2019 年 49 吋的全球供應年減率將達 4 成左右，在中尺寸產品的競爭力逐漸式微。

WitsView 預計，2019 年 49 吋及 50 吋面板總需求量與去年相仿，約為 3700 萬片，出貨比重卻有明顯變化。2018 年的出貨比重各占一半，然而 2019 年 49 吋出貨比重將減少至僅 3 成。