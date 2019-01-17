Galaxy S10搭載超聲波螢幕指紋技術竟不能貼膜！？

來自中方網媒的消息指出，近期手機配件公司 Armadillo Tek 在推特中發布一則有關 Galaxy S10 系列的消息。內容指出，Armadillo Tek 對 Galaxy S10 測試後，發現其超聲波螢幕指紋不能在貼膜後順利使用，所以並不建議 Galaxy S10 系列用戶使用手機貼膜。

而 Galaxy S10 搭載的超聲波螢幕指紋技術是一項反應速度比光學指紋更快，且在螢幕有污漬的情況下也能順利辨識用戶指紋的技術。

圖: AFP

根據三星透露，三星 Galaxy S10 系列新機將在今年 2 月發布。而在發布前曝光這一則消息，恐怕對其市場反應並不是個利多。不過，說不定這將讓市場開始討論超聲波螢幕指紋技術，成為另類吸睛方式。

畢竟從目前掌握的資料來看，Galaxy S10 系列的配置還是蠻值得期待的。除了在開發者大會上展示出，手機螢幕上做出一個圓形孔的異形螢幕設計，Galaxy S10 還將搭載後置三鏡頭 + 驍龍 855+1TB 等配備，集多鏡頭大記憶體於一身的旗艦手機。

當然消費者更關心的價格方面，目前外傳 5G 版本限定機款，將在台幣 4.6 萬至 5.2 萬元之間，已經比 iPhone Xs Max 還貴。在蘋果手機採取高價策略失敗後，三星若想利用 5G 這個話題提高銷售價格，合理研判失敗收場機率很高。因為 5G 還在布建初期，消費者寧願多等待，等 5G 技術更成熟，產品更多樣時再來選擇。

同時根據最新市調機構公布的數據來看，華為去年手機出貨量達 2.05 億支，距離第二名的蘋果只差 1700 萬支，今年奪下全球第二的寶座機會很高。雖然華為在高階手機市場與三星和蘋果的銷售仍有一段差距，但華為利用中階手機市場打出一片江山。而中階手機更講究性價比，這是三星與蘋果暫時無法抗衡的領域。

所以一旦三星在手機定價策略上出現任何差錯，高階手機銷售急降，穩坐第三的華為今年有可能出現坐三望二搶第一的局勢。