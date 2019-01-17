【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到高盛及美國銀行財報優於預期，帶動昨日美股走高，台股今日早盤同步受到激勵呈現上揚，不過今日下午台積電將舉行法說會市場觀望法說會給予之未來營運展望，加上昨日較為強勢的中小型類股走勢偏弱影響，導致今日台股呈現震盪，終場台股上漲 0.26%。

《國際金融市場焦點分析》

美股昨日受到銀行類股財報表現優於預期激勵走高，帶動今日陸港股市開盤上揚，不過受到短期市場漲多，賣壓出籠及美元指數上揚造成人民幣回檔影響，推動今日中國相關之 A50 指數及恆生指數同步走跌，其中，受到中國持續擴張基建消息短線利多出盡及年關資金緊俏影響，導致創業板及雄安新區類股大幅下跌，拖累陸股走勢。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公布上週美國原油庫存減少 270 萬桶，超過預期的 140 萬桶，不過汽油庫存上漲 750 萬桶，遠超過預期，且庫存水平創下近兩年新高，同時蒸餾油庫存也再度增加 300 萬桶，為連續四週超出預期，雖然美股持續反彈，加上中國預期加大貨幣及財政政策刺激力度，為油價提供支撐，但成品油庫存持續堆積為原油基本面蒙上陰影，使得油價在 50 美元之上陷入整理。

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