【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場傳出美國財長努欽將在下次中美貿易談判上，將對中國加徵之關稅取消，帶動美股走高，推動台股上揚，加上市場傳出蘋果今年將推出三鏡頭手機，蘋概股中的大立光及玉晶光同步大漲，在美股走高及蘋概股上漲的影響下，使得台股今日呈現上揚，終場台股上漲 0.48%。

《國際金融市場焦點分析》

華爾街日報報導，美國財政部部長梅努欽支持調降關稅，此消息激勵隔夜美股走高，儘管美國財政部對該報導予以否認，不過中國此前已證實國務院副總理劉鶴本月底將前往華府進行新一輪貿易談判，美中或有望於春節前達成重大突破，上証指數開高走高，一度也有超過 1％漲幅，銀行及保險股領漲大金融板塊，白酒股也集體拉升，激勵 A50 指數期貨同步漲超 1％。

《國際商品市場焦點分析》

美國成品油庫存持續累積，加上美國原油產量再度達到創紀錄的 1190 萬桶 / 日，使得油價週四早盤大部分交易時段皆呈現下跌，不過晚間華爾街日報報導，美國財政部部長梅努欽支持調降關稅，此消息激勵美股走高，油價也在風險偏好情緒改善下大幅收斂跌幅，WTI 期貨則是守住 52 美元關卡；受到美中貿易戰再現曙光，以及中南美洲巴西及阿根廷產地氣候不利作物，農產品價格大幅反彈。

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