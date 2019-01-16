【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場觀望明日台積電法說會是否出現季營收跌幅擴大之情況，加上今日金融類股持續受到美國暫緩升息及 IFRS 新公報之影響，導致金融類股走勢呈現疲弱，中小型類股反彈上攻不過礙於權值相對較小無力支撐大盤走勢，今日在市場觀望台積電法說及金融類股走勢偏弱影響下，導致台股下跌 0.43%。

《國際金融市場焦點分析》

中美貿易談判未如市場預期般出現進一步的進展，使得市場擔憂升溫，加上近期美國公佈之銀行類股財報表現皆不如市場預期，導致市場對於美股第四季財報不如預期憂慮加重，此外，近期公佈之中國 M1 年增率仍維持在相對低檔，顯示中國流動性問題仍未解決，在市場消息呈現混亂之際，導致今日中國相關之 A50 指數、恆生指數期貨走勢較昨日呈現震盪。

《國際商品市場焦點分析》

在近期公布包括製造業以及貿易數據疲軟後，週二中國政府決心擴大貨幣及財政政策以振興經濟，激勵亞洲股市同步反彈，歐美股市也同步走高，樂觀氣氛帶動連續兩個交易日下跌的原油價格反彈上漲，輕原油期貨拉回未跌破５０美元重要關卡，使得多方再有向上操作空間，不過今早 API 庫存數據顯示包括汽油在內的成品油庫存持續累積，將是油價能否突破區的主要障礙。

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