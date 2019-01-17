加強中國債市多元性 中國將推債券ETF等指數型產品

中國人民銀行副行長潘功勝今 (17) 日在中國債券市場國際論壇上表示，在債券市場互聯互通方面，中國政府準備研究推出債券 ETF 等指數型產品，並在適當時機全面開放附買回交易，推動人民幣衍生性商品的使用，同時推動中央存管機構之間的互聯互通。

根據統計數據顯示，2018 年中國債券市場外資淨流入規模約為 1000 億美元，占新興市場流入外資規模的 80%。2018 年底，外資機構達 1186 家，持債規模 1.73 兆美元。其中，「債券通」下的外資家是 505 家，持債規模 1800.89 億美元。

同時，針對中國的債券市場，潘功勝表示中國的 10 年期公債殖利率高於美國，更遠高於日本，且中國債券市場的整體違約率偏低。以數據上來看，2018 年底，中國企業信用債違約率為 0.79%，遠低於 2018 年底中國商業銀行不良貸款率 1.89%，也低於國際市場上信用債平均違約率 1.74%，因此鼓勵國際企業到中國投資。

目前中國是全球第三大債券市場，今年有機會超越日本，成為全球第二大。目前，外資持有中國公債比重達 8.1%，持有全部境內債券比重則在 2.3% 左右，發展空間仍巨大。

談到熊貓債券發行時，潘功勝表示，在中國境內債券市場發行的熊貓債，資金使用不受任何管制，可以用於海外投資。不過，有些機構在中國發行的熊貓債後就在海外迅速換成美元，如此來看發行熊貓債的意義不大。

圖: AFP

目前國際三大信評機構均在中國駐點，而交易商協會正在開展註冊評價工作，完成註冊評價後，相關國際評等機構即可開展評等業務，為國際投資者提供服務，並推動評等機構的跨國監管合作。

中國人行下一步要推動中國境內多級託管制度的改革，培育具備國際競爭力的託管銀行。在「債券通」的執行中，已成功進行國際通行的託管制度安排測試，目標要建立兼容一級託管與多級託管的託管體系。

最後，中國人行支持境外投資人對於特殊結算周期方面的需求，目前有意延長結算周期，且中國外匯局正在研究強化境外投資人參與外匯對沖交易的內容細節。

