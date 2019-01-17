【野村投信】勇奪亞洲資產管理雜誌三項大獎 野村投信實力出眾

野村投信投資管理實力有目共睹，再度囊括 2019 年亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management, AAM) 三項台灣區大獎，分別為三連莊的「最佳投資長(CIO of the Year)」、連續兩年蟬聯的「最佳退休基金經理公司(Best Pension Fund Manager」，以及 AAM 首度設立獎項即獲肯定的「最佳財富管理平台(Best Wealth Management Platform)」，充分證明野村投信的出色表現持續獲得專業機構認同。

野村投信總經理王伯莉表示，野村投信堅持將客戶需求放在第一位，透過深入了解投資人需求，提供客製化的投資解決方案並提供最佳的產品與服務。野村投信 2015 年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森 (Vincent Bourdarie) 擔任投資長，建立國際級水準之投資管理團隊，三年多來團隊成員來自四面八方，包括法國、新加坡、香港等地以及台灣的金融菁英，此一國際級投資團隊在台灣的外資投信中獨樹一格，成軍以來成績傲人，除了推出多檔領先業界的產品，例如多檔不同投資目標之多重資產型基金、短期債券基金、階梯到期債券基金以及中國境內債券基金等，目前野村投信還擔任 NN 投資夥伴旗下基金之投資顧問，足證野村投信投資管理團隊具備國際級水準，周文森連續三年榮獲 AAM 評選為台灣區最佳投資長，可謂實至名歸。

此外，野村投信亦連續第二年榮獲 AAM 台灣區最佳退休基金經理公司，除了肯定野村投信擔任政府退休基金之資產管理公司長達 10 年以上的傑出表現，近年來野村投信也與各大保險公司合作，打造符合台灣投資人需求的產品；隨著台灣逐漸進入高齡化社會，退休議題成為投資人關注焦點，為了讓台灣投資人擁有適合做為退休規劃之產品，野村投信致力於提供多元化的投資策略與產品，希望協助台灣投資人打造理想的退休生活。

今年 AAM 首度設立之獎項 - 台灣區最佳財富管理平台，亦由野村投信一舉奪得。野村投信除了境內基金，目前亦為野村基金 (愛爾蘭)、NN (L) 、天達以及荷寶等四家境外基金品牌之總代理，是目前台灣投信中代理最多品牌之基金公司，包括野村投信在內之五個基金品牌加總起來，共計超過 100 檔基金與近 440 個不同股別可供投資人選擇 (資料來源：野村投信，日期：2018/12)，無論是保守、穩健或積極型的投資人，野村投信都能提供最佳的投資策略與產品。

除此之外，野村投信亦站在投資人角度，提供許多業界首創與獨家之服務，舉例來說，2013 年推出的「D 檔投資法」即為野村投信全球獨家的服務，選擇此服務的定時定額投資人，當所扣款之基金淨值於過去 10 個交易日跌幅達 10% 以上時，即觸發自動扣款機制，協助投資人在市場低檔時主動加碼。

全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前 應詳閱全權委託投資說明書。上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

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