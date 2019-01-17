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華碩3款RTX 2060新顯卡齊發 旗下ROG首度參展台北國際電玩展搶電競財
※來源：財訊快報

輝達主流顯卡 RTX 2060 上市，華碩 (2357) 宣布推出三款新機種，包括「ROG Strix GeForce RTX 2060」、「ASUS Dual GeForce RTX 2060」以及「ASUS Turbo GeForce RTX 2060」，搭配台北電玩展下週展開，大搶首季電競商機。華碩指出，所推出之三款 RTX 2060 顯卡，除了配備全新 GeForce RTX 2060 繪圖晶片以及高速 GDDR6 記憶體與即時光線追蹤功能之外，效能與散熱技術均經過該公司精心調校。

而 2019 台北國際電玩展 (TGS) 預計於下週五 (25 日) 起至 1/28 登場，華碩旗下 ROG 玩家共和國今年首度參展，除將同步展示日前於美國消費性電子展 (CES) 發表的一系列新品之外，亦將宣布與全球知名遊戲廠商 FromSoftware 及動視 (Activision Publishing, Inc.) 攜手打造的第三人稱動作冒險 RPG 作品《Sekiro: Shadows Die Twice》，由英特衛獨家代理。

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