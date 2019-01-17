華碩3款RTX 2060新顯卡齊發 旗下ROG首度參展台北國際電玩展搶電競財

輝達主流顯卡 RTX 2060 上市，華碩 (2357) 宣布推出三款新機種，包括「ROG Strix GeForce RTX 2060」、「ASUS Dual GeForce RTX 2060」以及「ASUS Turbo GeForce RTX 2060」，搭配台北電玩展下週展開，大搶首季電競商機。華碩指出，所推出之三款 RTX 2060 顯卡，除了配備全新 GeForce RTX 2060 繪圖晶片以及高速 GDDR6 記憶體與即時光線追蹤功能之外，效能與散熱技術均經過該公司精心調校。



而 2019 台北國際電玩展 (TGS) 預計於下週五 (25 日) 起至 1/28 登場，華碩旗下 ROG 玩家共和國今年首度參展，除將同步展示日前於美國消費性電子展 (CES) 發表的一系列新品之外，亦將宣布與全球知名遊戲廠商 FromSoftware 及動視 (Activision Publishing, Inc.) 攜手打造的第三人稱動作冒險 RPG 作品《Sekiro: Shadows Die Twice》，由英特衛獨家代理。