華新本業及業外皆美 去年每股盈餘有望挑戰3.5元

華新 (1605)2018 年營收為 1,908 億元，年增 13.75%，去年因電力線纜、銅材及不鏽鋼三大本業產品銷售量增加，加上業外不動產及轉投資挹注，法人估，華新第四季若無業外損失，全年每股盈餘可望向上挑戰 3.5 元。華新之前取得台電標案，去年第二季完工認列獲利 4 億多元，與首季認列 2 億多元相比，幾乎是倍數成長，但下半年電力線纜及銅材銷售及獲利則回歸正常水準。至於不鏽鋼事業因面臨大陸廢鐵生產過剩且無法外銷，下半年不鏽鋼獲利恐比上半年差。



不過華新積極調整兩岸產品組合，台南鹽水廠增設粗壓機已順利上線，台中港鋼捲準備線也上線，增加盤條量、新鋼種及品質提升，效益從去年第四季逐步顯現。



業外部分，除大陸房地產挹注外，認列華新科 (2492) 及華邦電 (2344) 等轉投資事業獲利及股息收入挹注，法人估，華新去年每股盈餘有機會挑戰 3.5 元。