華新科、禾伸堂12月營收月減逾兩成 全年營收雙創新高

受年底庫存盤點及中美貿易戰影響，被動元件廠華新科 (2492) 及禾伸堂 (3026) 去年 12 月營收雙雙較 11 月大幅下滑，其中，華新科營收月減 24%，禾伸堂更較上月減少 36%。然去年在被動元件需求暢旺下，被動元件廠營收大進補，華新科去年全年營收較 2017 年成長逾 120%，禾伸堂全年營收也年增近 25%，雙創新高紀錄。華新科 12 月營收 30.33 億元，月減 24.76%，年增 54.63%；累計去年全年營收 478.27 億元，年增 120.96%。禾伸堂 12 月份營收 8.58 億元，月減 36.36%，年減 21.23%；累計全年合併營收 163.43 億元，年增 24.67%。



禾伸堂指出，在第四季各主要產品線營收占比部分，被動元件占比由第三季的 50% 降至 44%、系統模組占比則由 19% 上升至 24%、其他類占比 19% 及主動元件占比 13%。



禾伸堂表示，受中美貿易戰影響，大中華區拉貨動能趨於保守，將調整產品組合謹慎因應；而新建廠房計畫持續進行中，以維持公司中長期營運成長動能，預計於 2020 年完工，屆時整體 MLCC 月產能將由目前的 10 億顆，提升至 16 億顆，成長幅度達六成。

