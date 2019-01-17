今年半導體環境更艱困 KeyBanc：這2檔晶片股可伺機入手

根據 KeyBanc 資本市場，雖然今年半導體環境更加艱困，但有一些晶片廠仍表現優異，其中兩檔股票投資者可望在不確定時期切入：Xilinx (XLNX-US) 和 KLA-Tencor (KLAC-US) 。

KeyBanc 分析團隊週二報告指出，「我們預期 2019 年將是半導體充滿挑戰的一年，因為幾個終端市場都有廣泛放緩。相反的是，我們看到 5G 基礎設施、M&A 和半導體設備廠有選擇性投資機會，因為估值有吸引力，所以出現有利的風險 / 回報。」

該分析報告指出，今年晶片產業的挑戰包括中國經濟、貿易戰、智慧手機市場飽和，以及終端市場數據中心成長放緩，但仍有一些晶片廠受惠於某些技術升級而可以表現優異。

Xilinx 和 KLA-Tencor stock 均獲得「加碼」的評級，該團隊選將其列入「面臨不確定時期之最棒選擇」名單內。

Xilinx

賽靈思股價走勢

目標價：100 美元

隱含漲幅：10%

報告指稱，「我們預期 4G 和初始 5G 無線基礎設備需求健康， 能推升估計和財測。其他順風可能來自數據中心成長和份額長期增加。」

產業分析師對於 5G 無線技術相當興奮，因為 5G 具有更高的數據傳輸速度且降低延遲，能實現更多新應用。

該投行聲稱，Xilinx 的設計贏得了許多大型電信基礎設備廠，包括華為、中興、愛立信和諾基亞等。

KLA-Tencor

KLA-Tencor 股價走勢

目標價：133 美元

隱含漲幅：45%

KLA 是半導體製造設備的製造商。

「我們認為 KLA 近期內將比同業受惠更多，因為 10 奈米和 7 奈米晶圓代工 / 邏輯製程正在崛起。我們預期，該公司核心半導體設備市場有良好的長期需求，因為複雜性增加且因應新運算 app，終端市場需求擴大 (如 AI)。」