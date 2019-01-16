梅伊脫歐協議慘敗 股市根本不在意

英國政府的脫歐計畫陷入雜亂無章，但股市似乎並不關心。

週三早場交易中，倫敦 FTSE-100 指數小幅走低。德國與法國股市則各上漲約 0.4%。

在亞洲，香港恆生指數與上海綜合指數少有變動。日經指數收低 0.6%，日元走強帶來壓力。

週二，英國國會投票，以創記錄的差距，否決了英國首相梅伊與歐盟協商達成的脫歐協議。

梅伊的挫敗已在預期之中，但挫敗的幅度 --432 票對 202 票 -- 却讓人大感意外。此一碾壓式的挫敗，意味國會對脫歐過程將取得更大的操控權。

英鎊收復了週二投票後的跌幅，上漲並突破 1.28 美元。

分析師說，市場並未受到大幅影響，因為交易員早已預期梅伊的協議將遭遇挫敗。有投資人現在預期英國脫歐將會延後。

Gavekal 公司分析師卡萊茲基 (Anatole Kaletsky) 在提供給客戶的報告中寫道：「讓市場與企業界擔憂不已的無序脫歐，可能性已大減。英國不脫歐或有限脫歐的機率則大增。」

英國原定於 3 月底脫離歐盟。在期限截止之前，梅伊達成的協議不太可能獲得大幅修改。

英國脫歐的最新發展，出現了逆轉的跡象。市場最怕的是不確定性，此一現象化解了不確定性的擔憂。

有英國脫歐的支持者希望無協定脫歐。其他可能的結果則包括，二次公投，或梅伊政府解散，重新進行大選。

週三，英國國會將對梅伊進行不信任投票。若梅伊再遭挫敗，則可能重新進行大選。

Aberdeen 投資公司分析師凱利 (Stephanie Kelly) 說：「未來幾天，市場將震盪整理。短期內，投資人最明智的做法，便是觀望。」