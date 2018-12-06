億光LED燈泡獲台中市水銀燈落日計畫採用

台中市執行節能減碳方案，105 年取得經濟部能源局專案補助，在潭子、大雅、神岡、東勢、石岡、新社等區辦理水銀燈落日計畫案，相關計畫實施係採億光 (2393)LED 路燈，以汰換傳統水銀燈，統計共更換萬盞路燈，以超節電的 50 瓦與 101 瓦 LED 路燈取代傳統水銀燈，每盞每月可節省約百元不等的路燈電費。億光指出，LED 路燈具有高信賴性，根據台中市水銀燈落日計畫案，LED 路燈保固期間內節省了千萬元的保固維護費用，台中市已更換的 LED 路燈照明效果，優於傳統水銀燈，不但提高當地的照明品質，又可以達到高節能績效的表現。



台中市於 105 年進行 LED 路燈汰換，根據統計，106 年 LED 路燈故障通報率比 105 年同期下降 23.3%，減少約 800 件通報案件，到 107 年度截至 8 月底前，LED 通報案件也較去年同期減少約 1,500 件。