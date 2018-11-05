華潤啤酒擬收購海尼根在華7家公司 今簽收購協議

華潤啤酒 (0291-HK) 公告，就此前集團與全球第二大啤酒商海尼根 (Heineken) 達成戰略合作，今 (5) 日與 Heineken 集團簽訂股份購買主協議。

華潤啤酒今於開盤前競價時段大漲 4.679%，報港幣 30.2 元；開盤後漲幅收斂至 3.12%，報港幣 29.75 元。

圖：新浪財經

根據該協定，華潤啤酒通過其全資子公司華潤雪花啤酒，收購 Heineken International 在中國成立的 7 家公司的全部股權，包括：喜力 (中國) 企業管理有限公司、喜力貿易 (上海) 有限公司、喜力啤酒 (上海) 有限公司、喜力釀酒 (廣州) 有限公司、喜力釀酒 (浙江) 有限公司、喜力釀酒 (海南) 有限公司)，和喜力香港有限公司 (Heineken Hong Kong Limited)。

作為公司交易事項的一部分，及根據 Heineken 商標授權合約條款清單和框架協定條款清單，華潤啤酒今 (5) 日與 Heineken 集團簽訂關於在獨佔地域內獨佔使用 Heineken 品牌的商標授權合約，以及長期戰略合作關係的框架協定。

海尼根於今年 8 月初宣佈以 31 億美元收購華潤啤酒 40% 股權，並在中國建立更強大的分銷網路。

華潤也將以 4.64 億歐元 (5.375 億美元) 收購全球第二大的啤酒商海尼根 0.9% 的股權，並以現金對價約港幣 23.5 億元 (約 3 億美元)，收購海尼根在中港澳區域的現有業務，包括 3 家啤酒工廠，估計所有交易完成後，海尼根的淨投資金額達 19 億歐元 (22 億美元)。