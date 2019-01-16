

◆盤勢分析

1. 周二結束連續疲弱走勢，金融、科技帶動美股全面收高，終場四大指數漲幅介於 0.23%~1.71%。其中，亞馬遜、谷歌、特斯拉、FB、APPLE 漲幅超過 2%，台積電 ADR 上揚 0.76%，但美光下跌 1.96%。由於進入美國財報周，短期密切留意相關公司季報表現。

2. 無畏前一交易日美股走勢疲弱，周二亞洲股市逆勢轉強。晨間台股以小低盤開出，盤中功率元件、網通、PCB 與工具機等族群走強，帶動指數上攻至 9800 點之上，終場收盤報 9806.04 點，漲幅 1.07%。

3.OTC 指數在開高走高，終場收 126.18 點，上漲 1.06%，創近 10 個交易日收盤新高，目前上方壓力為 129.21 點，下方支撐為 124.11 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收長紅 K 線，重回季均線之上。

(2) 量能：成交量增至 978.25 億元，呈現價量齊揚。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 109.05 億元；外資 + 91.09 億元、投信 + 1.77 億元、自營 + 16.19 億元。

5. 電子類股 (蘋概回穩，利基型中、小電子個股表現)

(1) 矽晶圓、功率元件：矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶營收表現亮眼，股價緩步走高；功率元件中的被動族群，2492 華新科、2327 國巨股價創五日新高。MOSFET 的 5299 杰力、3317 尼克森、6435 大中受到世界董座發表正面看法，周二股價強勢上漲；二極體的 2481 強茂、5425 台半股價轉強。

(2)5G、散熱模組：5G 成為 2019 年產業趨勢，5G 光通材料 2413 環科強勢漲停，帶動 3081 聯亞、3234 光環、3163 波若威維持紅盤；散熱模組 3338 泰碩、3324 雙鴻維持近期高檔震盪；PCB 上游的 5439 高技、5349 先豐股價轉強。

(3)IC 製造、IC 設計：2330 台積電將於 17 日召開法說，市場期待利空出盡，周二股價收高，5347 世界在董座信心喊話，股價維持高檔；此外，市場資金也進駐 15 日將開法說的 2408 南亞科。

6. 非電子類股

(1) 成衣、製鞋：成衣 1476 儒鴻收復季線、1477 聚陽再創波段新高；製鞋 9938 百和量出創高、9910 豐泰、9904 寶成上漲超過 2%。

(2) 工具機：市場資金進入 2018 年獲利佳，2019 年有望高配息的工具機族群，1597 直得、2049 上銀、1590 亞德客 - KY 等集體上漲。

7. 投信外資同步買超：6290 良維、3653 健策、4927 鼎泰 - KY、6245 立端、5274 信驊。

8. 重點訊息：

(1) 減緩產能過剩壓力... 南亞科資本支出大砍 5 成: 由於今年以來 DRAM 市況明顯不佳，在供過於求情況下價格走跌，包括三星、SK 海力士、美光等三大 DRAM 廠已陸續宣布降低今年資本支出消息，而 DRAM 廠南亞科 15 日也決定大砍今年資本支出，將較去年減少約 5 成達新台幣 100 億元。主要反映今年產能位元成長率將達 10～15％，與去年的 40％相較明顯減少。DRAM 廠同步降低今年資本支出，主要是要減緩產能過剩壓力，並減緩價格下跌速度。

(2) 雙鴻去年 11 月 EPS 0.32 元: 雙鴻去年 11 月稅後純益為 2,624 萬元，年成長 19.4%；累計去年 10 月及 11 月稅後純益 9,164 萬元，年增 1.91 倍，每股純益為 1.11 元；去年前 11 月每股盈餘為 2.45 元。今年 5G 即將商轉，該技術因傳輸速度相當快，對散熱的需求很高，有助於提升產品單價，進而提升毛利率表現，預料今年散熱產業將因市場需求增加而一路暢旺至下半年。

