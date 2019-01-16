【華冠投顧】盤中解析：平淡結算

劉彥良 分析師

昨天已經告訴大家外資在結算前一日偷拉，所以今天結算日的行情自然是趨於平淡。加權指數自開盤後一直在盤下游走但賣壓不重，上櫃指數則力守平盤之上並改寫波段新高，果然大型股休息後資金就是重新流入中小型股。

上週五「週週向前賺第 2 集」當中分享的投信鎖碼股宣德 (5457) 和豐祥 - KY(5288)，繼昨天發動向上後，今天再改寫波段新高，此外第 1 集分享的良維 (6290) 也再創新高，不過昨天已爆大量，維持見好就收的看法不變。

內資資金到處流竄，昨天轉強的工具機今天也還維持得不錯，和椿 (6215) 和直得 (1597) 都有 3% 以上的漲幅，底部成型持續看多。

至於資金新流入的就是基期很低的太陽能族群，在經歷去年對岸大砍補貼的低潮後，多晶矽電池的報價已開始回升，最受惠的莫過於茂迪 (6244)、太極(4934) 和聯合再生能源(3576)。

雖然太陽能目前還是難以擺脫虧損，但底部成型下有機會出現技術型的反彈，甚至外資自去年 11 月就持續買進聯合再生能源，加上太陽能一向也是內資喜歡操作的族群，所以我認為今天的轉強只是剛開始，後面應該還有反彈行情可期，投資朋友可以好好留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。