【華冠投顧】幸運星-洗得越兇，漲得越猛！！新的閃亮亮裸鑽是誰？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、5299 杰力、6533 晶心科、2413 環科、6290 良維

中美貿易戰引發全球經濟放緩，美國政府關門僵局未解，昨日美股道瓊從最多跌 230 點收斂到跌 86 點。台股昨日殺，今日拉 2308 台達電、2317 鴻海、2327 國巨、2408 南亞科等拉抬，大盤大漲 97 點，今年首度站上 9800 點，重回季線之上，成交量 978 億元......OTC 漲幅達 1.05%，成交量 300 億元…… 果然是洗得越兇，漲得越猛！！

MOSFET 裸鑽「JELLY」5299 杰力今天鎖⊕再創高……「台中」6435 大中今天大漲 7.43% 再創高，DDR4 裸鑽「NICE+NICES」3217 優群 30→→→36.95，今天還是再創高……

台股今日漲價題材 MOSFET 出現人氣，世界先進董座指出「訂單能見度可達半年」，5299 杰力⊕、6435 大中、3317 尼克森、8261 富鼎等都量價齊揚，頗有聚集人氣的氣勢。

其他漲價題材如被動元件、矽晶圓因為套牢賣壓過大，雖然小漲，卻無法帶量攻擊！！新同學 4538 大詠城今日第一天轉上櫃，帶起電機機械族群如 1597 直得、4551 智伸科、2049 上銀、1590 亞德 - KY、4528 江興鍛等大漲……PCB 2316 楠梓電剛開盤沒多久就漲停，帶動 2413 環科、6213 聯茂等轉強……5G 輪到平常比較冷門的 4908 前鼎、6245 立端…… 傳產也有強勢族群，如鞋業相關的 9910 豐泰、9938 百和…… 其他強勢股有 8016 矽創、6558 興能高、6290 良維、2488 漢平...... 熱鬧滾滾！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。