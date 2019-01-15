便利保戶資金需求 全球人壽保險給付 提前至春節前給付

2019 農曆新年即將到來，由於這次春節的假期較長，全球人壽觀察到保戶於春節期間可能有較多的資金需求，為讓保戶更便利的靈活運用資金，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金、健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付。而且春節期間的定時專人接聽服務及 24 小時語音查詢服務均不打烊，陪伴保戶迎接 2019 金豬年。

全球人壽行政本部副總經理黃宏杰指出，過年期間民眾普遍有包紅包、拜訪親友、旅遊等送往迎來的資金需求，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為 1 月 29 日至 2 月 10 日、外幣保單原給付日為 1 月 29 日至 2 月 11 日，將分別提前於 1 月 29 日及 1 月 28 日匯款。約定以支票給付者，原給付日為 2 月 12 日以前，將配合提前於 1 月 25 日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

另外，因保單借款、契約變更等作業而欲於春節前收到款項 (僅限匯款) 的保戶，請盡早於時限內送達承辦單位以完成申請，如保單借款部分，外幣及台幣保單紙本申請，請分別於 1 月 28 日及 1 月 30 日下午 2 點前送達；網路及語音申請，請分別於 1 月 29 日及 1 月 31 日下午 3 點前完成申請。若是投資型保單贖回國外及國內投資標的，請分別於 1 月 23 日及 1 月 28 日下午 2 點前紙本送達或網路完成申請，紙本請註明「請於春節前給付款項」。

若有網路變更、網路借款及電話語音借款需求的保戶請及早因應，全球人壽自 2019 年 1 月 31 日下午 3 點起暫停網路借款、電話語音借款服務；2019 年 2 月 1 日下午 3 點起暫停所有網路變更 / 借款及電話語音借款服務，並於 2019 年 2 月 11 日重新開放服務。



全球人壽表示，為讓保戶感受到親如家人的關懷與守護，保戶若於春節假期（2019 年 2 月 2 日 - 2 月 10 日）期間有緊急事項需要連繫，可於每日上午 9 點至下午 5 點 30 分撥打全球人壽客服專線（0800-000-662），提供專人接聽服務，歡迎保戶多加利用。同時，也提供 24 小時語音查詢服務，可查詢繳費狀況、自動墊繳本息、保單借款本息、理賠進度、變更進度、應備文件等功能。

全球人壽也提醒民眾，春節連假開心出遊外，可別忘了應有的保障，出發前應該先將全家大小的旅遊平安險先打理好，迎接美好新年。