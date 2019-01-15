〈理財〉你的產險保單保對了嗎？四大面向檢視產險缺口

你的產險保單保對了嗎？民眾在每年對檢視自己的保單時，也別忘了對產險進行保單健檢，和泰產險提醒民眾，產險的保障涵蓋的範圍廣，不妨可從財產、責任、生活及事業四個方面著手檢視產險缺口。

財產方面主要包括房屋及車子，相關保單例如：住宅火災保險、居家綜合保險、汽機車強制保險及任意車險等。此外台灣地處亞熱帶及地震帶，住宅除了投保火災保險附加基本地震險之外，應視需求投保颱風洪水險及擴大地震險，以補償因天災事故發生所造成的損失。

對多數家庭而言，房屋就是最大部份的資產，保額應考量貸款額度及重置成本，屋內的動產或特殊財產也要一併計入；車險部分，除了最基本的強制責任險外，也要依風險的考量同時加保任意險中車體損失險、竊盜險、第三人責任險、駕駛人傷害險、乘客責任險等險種，這樣的保障才會較完整。

在責任方面，生活中處處都有危機，個人稍有不慎就有可能侵犯了他人的權益，或是使他人受到傷害，像是在房屋住宅使用電器不慎，發生火災造成鄰居的損失，或駕駛汽機車不小心發生意外，造成他人受傷或車子損壞，都需要依法賠償，如透過投保居家綜合保險、汽機車責任保險等，就能分攤賠償的個人責任風險。

在生活方面，個人的醫療及意外保障不僅是穩定家庭生活的保證，更可避免理財的成果受到風險的侵蝕。因此，首先必須檢視個人和家人的醫療及意外保障是否足夠，若有不足的部份，就需要補足保障缺口，通常產險公司的健康險或意外險保單為一年一期，保費也較壽險公司的商品便宜，具最佳的緊急補強功能，可預防疾病或意外所帶來的住院醫療風險。

在事業方面，和泰產險建議，一般中小企業或店家，可投保企業綜合保險，以降低意外發生的損失，企業綜合保險提供一般中小企業商家所需要的財物損害保險及公共意外責任保險二項基本保障，及其他選擇性附加保障。可針對不同行業特性規劃不同的選擇性附加保障，如食品中毒責任、建築物承租人火災責任及停車場責任、雇主意外責任險等，保費會依行業性質、保險金額、附加投保項目等條件而不同。

和泰產險建議，個人或中小企業主每年至少需檢視一次產險保單，若有即將到期的保單應提早與保險公司聯絡，而檢視保單時可從承保範圍、保險金額、保險期間與成本分別檢視，逐一檢視財產、責任、生活及事業的保險保障是否足夠、或需要調整，適時補強保障缺口。