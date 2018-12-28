元大金實踐企業永續發展 首次納入臺灣永續指數成分股

元大金控 (2885-TW) 今 (28) 日宣布，該公司致力追求公司治理、善盡企業社會責任與環境永續經營，連續兩年成為富時社會責任新興市場指數 FTSE4Good Emerging Index 成員，本次更首度入選「臺灣永續指數」成分股。

「FTSE4Good 臺灣指數公司臺灣永續指數」(簡稱臺灣永續指數)，為國內首檔結合 E(環境)、S(社會)、G(公司治理) 與財務指標篩選的投資型 ESG 指數，並涵蓋健康與安全，反腐敗和氣候變化等領域的績效，適合機構法人如退休基金、壽險資金等採用作為投資績效指標，希望讓投資人在落實永續投資同時，也能獲得長期穩健的投資報酬。

元大金控投入企業社會責任的具體實踐作為，包括公司治理、節能減碳、綠色採購、社會關懷、責任投資等多元面向。其中公司治理方面，獲得 2017《財資雜誌》－亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任、及投資人關係白金獎，也連續三年奪下《財訊》金融獎─金控 CSR 優質獎，充分贏得國內外專業機構的高度肯定。

面對全球氣候變遷議題，元大特別關注「氣候變遷」對於經濟、金融環境與法規面的影響。為積極提升環境永續績效，降低環境資源使用衝擊，自 2016 年起陸續建置 ISO 14001 環境管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體盤查以及 ISO 50001 能源管理系統。

今 (2018) 年元大金控暨子公司全台 324 個據點，已全數通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率 100% 的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會臺灣分公司 (BSI) 頒發 ISO 50001 認證。

元大金控表示，基於「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」的企業文化，致力與各利害關係人建立公開透明的溝通管道，透過良好互動，帶來更多正面效益，未來將持續善盡企業社會責任，落實於環境、社會、公司治理等三面向，朝向企業永續發展而努力。