字節跳動傳完成25億美元上市前融資 首度引進阿里 擬明年香港IPO

《今日頭條》及《抖音》母公司字節跳動昨 (24) 日傳出已經完成上市前融資，融資金額至少 25 億美元，估值達到 750 億美元。這次融資引進阿里巴巴、軟銀、KKR 等，阿里則是首度投資該公司。

據大陸《全天候科技》報導，字節跳動已啟動上市準備工作，計劃明年香港上市。其投資條款列明，若公司未能在 6 年內上市，將按 8% 年複利回購。

這次領投方為軟銀、KKR、春華資本、美國泛大西洋投資 (General Atlantic)、阿里系等。報導指出，雲鋒基金已代表阿里系投資，但未知具體投資金額。分析指出，現在獲取網絡流量成本太昂貴，因此阿里及《今日頭條》肯定需要互相導流。

綜合初創分析網站 crunchbase 及上述的報導，字節跳動旗下《今日頭條》自 2014 年起已 4 度融資，估值由 2014 年 5 億美元，急增 149 倍至最新的 750 億美元，期內累計融資金額達 56 億美元。

資料顯示，字節跳動所進行過多輪融資中，投資方中均未出現大陸互聯網巨頭「BAT」(百度、阿里、騰訊) 的身影，本輪融資中，字節跳動終於結盟阿里系。

據 QuestMobile 的《短視頻行業洞察報告》，今年 4 月份大陸監管出手後，短視頻行業用戶整體增長急劇放緩，2017 年 1 月行業整體 MAU(月活躍用戶人數) 為 2.03 億，2017 年 12 月飈升至 4.14 億，增速達 1 倍，隨後今年 4 月 MAU 再飈升至 4.76 億，但 7 月 MAU 為 5.06 億。

最新數據顯示，今日頭條國內日活躍用戶 4 億，海外日活躍用戶 1 億，2018 年收入有望達人民幣 500 億元，是 2017 年的 3 倍，2016 年的 15 倍。