【華冠投顧】盤中解析：休息後果然再攻

劉彥良 分析師

台股昨日回檔，一來是下跌量縮，二來是多方防守價未破，所以我告訴投資朋友台股仍是多方控盤，果然今天又重新轉強向上，盤中更已來到我元旦過後預告的 9800 點。

不過指數現階段很難強攻，畢竟上方套牢量較大加上外資不太給力，所以指數向上的空間有限，較可能的走勢為緩步墊高，盤面上還是要看中小型股表演。

5G 概念股重新轉強，包括光纖的波若威 (3163) 和前鼎 (4908)、網通設備的智邦(2345) 和智易 (3596) 等等。在繞了一圈後，還是沒有其他族群可以接棒，可以觀察主力是否重新回流該族群進行操作，另外散熱族群在休息過後我認為也是會重新向上。

節目中分享給大家的良維 (6290) 和訊聯 (1784) 再創波段新高，「週週向錢賺」資料中的宣德 (5457) 和豐祥 - KY(5288)今天也同樣改寫波段新高。其他像是晶彩科 (3535)、光聯(3515) 和邦特 (4107) 也都是多方型態，隨時會補量轉強，投資朋友可以持續留意。

另外工具機族群在貿易戰衝擊減弱下，今天也開始從底部反攻，包括亞德客 - KY(1590)、上銀 (2049)、直得(1597) 和全球傳動 (4540) 等。該族群短底已成型，可望持續上演跌深反彈，也是投資朋友可以好好觀察的對象。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。