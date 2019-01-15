大詠城上櫃開盤大漲38% 啟動蜜月行情

工具機鑄件廠大詠城機械 (4538) 今天以每股 14 元掛牌上櫃，股價開盤大漲 5.4 元，漲幅達 38%，啟動蜜月行情。董事長謝順民指出，公司去年營收及獲利都會成長，今年外銷比重看增至 40%，今年營運也會優於去年。大詠城是國內工具機鑄件製造廠，資本額 4.2 億元，產品以大型鑄件為主，主要應用在工具機底座、立柱及機身類的鑄件，台灣客戶有上銀及東台、日本客戶有 Mazka 及松浦等工具機廠。



大詠城近年營收、獲利穩定成長，2017 年營收為 6.02 億元、年增 38.4%，稅後淨利 5897 萬元、年增 47.5%，每股盈餘 1.4 元。



大詠城去年前三季稅後淨利 5789 萬元，逼近 2017 年全年獲利，並較 2017 年同期成長 29.6%，每股盈餘 1.38 元。法人估，大詠城去年營收挑戰 7 億元，EPS 上看 2 元。



大詠城指出，今年外銷占營收比重從去年 30% 拉高至 40% 以上，今年營運會優於去年。