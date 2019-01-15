【富蘭克林】指標金獎最大贏家 富蘭克林奪年度基金公司大獎

2018 年金融市場表現顛簸，考驗資產管理業者靈活應變的能力，富蘭克林在今年率先公佈的「指標年度台灣基金大獎」中，獲得 11 項大獎肯定（註 1），不只為本屆最大贏家，更以整體表現得分最高而獲頒「台灣年度基金公司大獎」的評審團大獎。

富蘭克林穩健致勝 指標基金獎至高肯定

新年伊始，富蘭克林即傳佳音，在甫出爐的「指標年度台灣基金大獎」奪得 11 個獎項，居同業之冠。得獎項目在美股、新興亞洲方面獲得極高評價，顯示經理團隊操盤功力；此外，去年投資環境充滿挑戰，投資人承壓頗重，富蘭克林善盡基金理財諮詢服務責任，並採多元管道持續深化基金理財教育，不只蟬連年度品牌大獎、投資人教育大獎、美國大型股票團隊及科技團隊四大獎，也在大中華股票團隊與平衡型股債混合等兩大團隊獎項有所斬獲。

團隊獎項績效亮眼，個別基金成績也同等精彩，深受台灣投資人偏好的富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）、富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業以及吉富世界、泰國等四檔基金均榜上有名，秉持穩健的投資哲學，讓富蘭克林的經理團隊與基金得以在震盪的大環境中突圍勝出。

富蘭克林在本屆的指標基金獎裡，團隊操盤績效與個別基金表現俱佳，也獲評審委員會頒予「台灣年度基金公司大獎」的最高榮譽。

富蘭克林股債團隊聯手 穩坐全球投資專家

分析富蘭克林今年指標基金獎的獲獎狀況，顯示其經理團隊在美股、新興亞洲到全球股市、債市的操盤功力。例如獲獎常客的富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）獲得「美國股票」大獎，是濃縮富蘭克林經營哲學的代表基金之一，自 2010 年起在台累積獲獎數已高達 16 座（註 2），成立時間超過半個世紀，於台灣核備美國股票基金中僅次於富蘭克林成長基金（本基金之配息來源可能為本金）（理柏，2018/9 月底），長期以來聚焦領導性創新題材，經理團隊穩重裡不失活力的配置策略，讓基金表現歷久彌堅，深受不同年齡層的投資人信賴。

而去年新興亞洲受中國股市波及而投資難度大增，富蘭克林在地化經理團隊的策略奏效，獲頒大中華股票團隊大獎，以及富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金專精於發掘在地中小型企業亮點，使其績效表現在指標基金獎「亞洲中小型股票」的項目中獲同級最佳的肯定。

另外，富蘭克林也奪得平衡型股債混合團隊的傑出表現獎，旗下屬於該類型的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）、多空策略基金，都是今年對抗高波動市場時的必納標的。

連摘基金獎桂冠 20 年 國民的基金守護財富

自 2000 年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，富蘭克林已立下連年獲獎的不敗紀錄（註 3），歷次得獎項目多元，涵蓋單一基金、經理團隊及品牌服務等，各大基金獎的光環是富蘭克林全方位資產管理專家的最佳見證。

富蘭克林在台灣深耕共同基金理財市場將近 30 年，時時觀察國內投資人不同階段的投資理財需求，因應全球市場風向多變，迄今已有 52 檔核備基金能提供完整而多樣的資產配置選擇（統計至 2019 年底），而服務層面也與時俱進，一方面堅持定期舉辦理財講座、有溫度的諮詢服務，呵護長期投資客戶投資需求，一方面也呼應數位理財與金融科技潮流，社群工具持續號召年輕族群及早重視理財，並領先推出 AI 智能理財，不只讓基金理財愈來愈輕鬆，也致力為投資人的資產撐起保護傘，無論市場晴雨皆能安心理財。

註 1：資料來源：指標雜誌，截至 2019/1/14，獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證；在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」，至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到 5% 的供應商將獲頒「傑出表現獎」。註 2：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2018 年底。註 3：自 2000 年起至 2018/1/14 止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金 20 年來共獲 209 座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

新興市場基金警語：

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。