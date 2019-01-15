Ultra HD開啟中國兆元商機

隨著影像顯示技術不斷推陳出新，帶動消費升級，超高畫質 (Ultra HD) 的趨勢正在席捲全球。根據最新數據顯示，美國在去年的黑色星期五期間，4K 相關硬體產品被列為消費者最熱門的購物選項。

同時，去年 12 月，Google 和蘋果兩大科技大廠還在超高畫質影視領域打起價格戰，以推動超高畫質全面普及。

此外，日本與德國，2018 年 4K 電視的出貨量均創下歷史新高。德國電視產業協會更預估今年德國超高畫質電視銷售將突破 1000 萬台大關。

這個趨勢在諮詢機構 Mordor Intelligence 公布的「超高畫質市場報告」也顯示出來。該機構表示，2017 年超高畫質市場的規模約為 307.3 億美元，到 2023 年預計可達 1104.3 億美元，年複合成長率為 23.1%。

圖: AFP

中國逾二兆產值的挖金潮

而中國在積極推動 5G 之際，超高畫質影視也是被各界廣泛討論的 5G 相關應用之一。而超高畫質產業將隨著 5G 的到來，迎接著巨大的發展機會。去年工信部就已推出超高晝質影視產業發展計劃，業內人士表示，不排除在 5G 布建更成熟後，中國政府將持續新推出一系列 5G 商用政策，當中必然會有超高畫質方面的規劃。



相關機構預估，2018 年～2022 年，中國超高畫質影視發展將有人民幣 2.5 兆元的產業規模，其中，電視機、面板等硬體產值將達人民幣 8500 億元，廣播及電視網路改建升級、寬頻布建，及節目內容製作設備等相關產值合計將達人民幣 1.1 兆元，而超高畫質影視相關服務產值可達人民幣 5500 億元。

針對 4K 視頻傳輸，阿里雲、騰訊雲等雲端服務商，以及全球第二大 CDN 服務商網宿科技等，都開始針對超高畫質影視產業展開布局。甚至布局較早的網宿科技，已經推出提供 VR 直播與即時互動技術方案的 VR 平台，並成為中國聯通 5G+VR 產業鏈的合作夥伴。

業內人士指出，未來 3 年將是中國超高畫質影視產業發展的戰略期，產業鏈相關的硬體生產商、內容製作商，及網路營運商都將迎接這龐大的發展機會，這三大領域也陸續出現相關概念股，如家電廠海信、長虹、創維和康佳、線上購物服務商阿里巴巴、京東方、騰訊等，都是值得留意後續相關發展。