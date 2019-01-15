〈房產〉房仲：雙北市文青宅交易以誠品板橋店周邊最熱

文青風格誠品書店、蔦屋書店除了賣書，也賣生活品味，在實體書店逐漸式微的狀況下，複合式的跨界經營模式衝出新藍海，也成為時下年輕族群的新生活型態。房仲業者依 2018 年實價登錄住宅交易資料，觀察雙北市文青宅熱區的分布，發現交易量最多的是位於板橋區的誠品板橋店。

目前在雙北市誠品書店 19 家分店以及蔦屋書店信義、松山與內湖 3 家分店，永慶房屋統計周邊 800 公尺範圍內的住宅交易量，觀察雙北市文青宅熱區的分布，其中周邊交易量最多是板橋區的誠品板橋店，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，該書店位於板橋區中山路一段，匯聚美食餐廳、潮流精品、閱讀與手作風格，提供當地年輕學子與民眾豐富多元的閱讀與創意休憩場域，鄰近捷運府中站與公車轉乘站，可輕鬆往來台北市市區、雙和地區與土城等區。

就雙北市誠品與蔦屋兩大人氣書店周邊住宅交易量，第一名由板橋區的誠品板橋店奪得，第二名是林口區的誠品林口店，第三至五名，分別是板橋區的誠品亞東醫院店、誠品新板店以及內湖區的蔦屋內湖店，謝志傑指出，以交易量排名前十名的文青宅觀察，十家書店均位於捷運站附近，其中有五家皆位於捷運板南線沿線捷運站周邊，包括府中站、 亞東醫院站、板橋站、西門站、忠孝復興站，這些文青宅不僅充滿書香氣息，也是名符其實的捷運宅，周邊皆有成熟的生活機能、交通便捷性高，可輕鬆滿足食衣住行育樂的需求。

除誠品書店外，蔦屋書店周邊也是房市交易熱區，分別是內湖店與松山車站店上榜，內湖店鄰近捷運內湖站，而松山車站店則是具備雙鐵共構優勢，周邊機能完整，加上房價在捷運松山線沿線來說，相對平時合理，吸引民眾進駐。

謝志傑觀察，以十大文青宅來看，台北市與新北市各有 5 家入榜，台北市部分，以位於北市精華地段的誠品忠孝店 SOGO 店周邊住宅單價最高，大樓 8 字頭，公寓約 7 字頭，最為高貴，

至於蔦屋內湖店與松山車站店周邊的大樓產品則約 6 字頭可入手，若想在北市購置文青宅，但有購屋預算考量的民眾，則不妨考慮誠品西門店或東湖店周邊，大樓 5 字頭，公寓僅需 4 字頭即可購得，房價相對親民。至於新北市，若以新北蛋黃區來看，除了誠品新板店鄰近新板特區，房價較為高貴外，其餘文青宅大樓單價均在 4 字頭，公寓更是 3 字頭甚至在亞東醫院店周邊只需 2 字頭，都是可以考慮的文青宅購屋區域。

謝志傑指出，十大熱門交易文青宅除了鄰近書店外，同時也緊鄰捷運站等大眾運輸系統，周邊商圈林立，生活機能完善，在這些複合式書店設立後，不僅育樂需求獲得滿足，食衣住行也一應俱全，只要房價實惠，貼近買方價格認知，都是買方願意進場購屋的選擇。