台塑麥寮汽電遭台電討替代成本32億元 麥電：生煤減量屬公權力為不可抗力範圍

台塑集團旗下麥寮汽電與台電合約爭議仍未解決，麥寮汽電 (8338-TW) 今 (14) 日公告，2017 年底因雲林縣府限縮發電機組操作許可證生煤量，在許可量用罄後被迫停機，無法配合台電調度，台電來函要求麥寮汽電在明 (15) 日前給付替代成本約 32.845 億元，因其屬於合約不可抗力範圍，若台電逕行扣款，將依法採取適當的保全程序。

作為台電代工廠角色的麥寮汽電，為全台 2 間民營火力發電廠的其中之一，發電量約佔全台用電量的 5% 至 7%，按照雙方合約內容，在歲修或工檢外的不可抗因素下無須售電，其餘時間必須滿載供應電力。

不過，2015 年麥寮汽電使用許可到期後，雲林縣府勒令限縮 21% 至 28% 燃煤量，當年度與 2016 年時，剛好每年都有 1 座機組大修，使麥寮汽電免於受罰，麥寮汽電因此陷入左右兩難局面。若 2017 年 11 月在燃煤額度用光後，不停機持續全能發電，恐因違反地方政府規定而遭開罰；但若選擇停機，又將違反與台電的購電合約。

由於 2017 年適逢無機組大修情況，台電又要求麥寮汽電 100% 供電，不安排時間讓麥電減量，使其於當年度 11 月燃煤額度用光後，陷入停機狀態，無法配合台電調度，也因此違反與台電的購電合約。

即便經濟部能源局曾從中協商，但始終無法化解雙方歧見，麥電原先每月來自台電的 6 億元購電費用，也遭台電自行從中扣抵其成本，使費用自 2017 年 12 月開始縮減，麥電也因此對台電多次提出異議。

不料，除從給付麥電的購電費用中扣除其成本外，台電還去函稱其不足電度的替代成本為新台幣約 32.845 億元，要求麥寮汽電在明日前給付。對此，麥寮汽電表示，生煤減量為政府公權力的行為，屬於合約不可抗力範圍，若台電逕行扣款，將依法採取適當的保全程序。