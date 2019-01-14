中租擴大投資太陽能 今年擬砸百億元 電廠目標拚千億資產規模 

中租 - KY(5871-TW) 旗下中租迪和今 (14) 日宣布，新竹科學園區的矽導立體停車場屋頂型太陽能電廠正式啟用，該電廠是與新竹科學園區管理局、台灣電力公司新竹區營運處合作共同打造。中租以年增率 66% 快速成長，擁有 1095 座太陽能電廠、發電量 4.08 億度，今 (2019) 年將擴大太陽能電廠投資，預計新增投資新台幣 100 億元，朝向電廠資產規模新台幣 1 千億元目標前進。

新竹科學園區管理局長王永壯表示，太陽光電發電是政府大力推行的綠能政策之一，與中租合作建置太陽能電廠，活化園區空間，以實際行動支持再生能源。而中租能源副總經理陳瑞興也指出，太陽光電不只是節能減碳的潔淨能源，更能促進綠能產業穩定發展與企業獲利。

今天啟用的停車場型太陽能電廠，位於新竹科學園區內，座落於新竹市力行二路上的矽導立體停車場三樓屋頂，整體太陽光電系統共計 3858 片太陽能板，裝置容量 1196.98KW，占地面積 6276.5 平方公尺。

中租近年來逐步由融資進入電廠投資，建構完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈，自 2010 年關注中小企業環保節能議題，提供節能設備改善的專案服務，2012 年進入太陽能電廠融資業務，2014 年向中小企業客戶租借農舍、廠房的屋頂，發展太陽能電廠，2015 年成立中租能源公司，協助客戶導入節能與創能計畫。

中租 - KY 旗下中租能源於過去 5 年累積投資金額 200 億元，至 2018 年底建置電廠達 330MW 規模，2019 年將擴大投資太陽能電廠，預計今年投資金額將達 100 億元。未來將朝向裝置容量 2GW、電廠資產規模新台幣 1 千億元的目標邁進。

此外，2017 年 10 月，中租以豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，找尋合適的太陽能案場、控管工程品質，與台電公司簽署 20 年售電合約，結合共享經濟與金融科技，推動「全民電廠．太陽光電」平台。2018 年 3 月，首次邀請一般大眾參與太陽能發電，20 年預估內部報酬率 (IRR) 達 4.25%，兼具長期穩定的收益報酬、政府保證收購電力的低風險優點，創下快速認購一空的亮眼成績。目前「全民電廠．太陽光電」平台開放屏東鹽埔 005 號太陽能電廠，亦供民眾認購。