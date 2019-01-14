【華冠投顧】幸運星-上週【劇透】：大盤本周將開始洗刷刷+OTC將洗香香……洗乾淨了嗎？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：6533 晶心科、2317 鴻海、4927 泰鼎 - KY、3019 亞光、6488 環球晶

美國政府這次因為築牆問題造成部分停擺，已經打破 1995-1996 年間 21 天的紀錄，不僅公務員放無薪假影響消費，許多經濟數據延後發布增加不確定性，美股道瓊指數上週五一度跌 203 點後才慢慢收斂跌幅，日 K 連六紅。

上周五老師在節目中【劇透】：本周大盤將會洗刷刷 + OTC 將洗香香…… 今天台股果然照著老師的劇本走囉…… 受美國政府停擺利空發酵，台積電法說觀望，2881 富邦金、2882 國泰金、2823 中壽等金融股有壽險匯損問題跌幅最重，多數蘋概股如 2474 可成、2330 台積電、2317 鴻海等再度拉回，尾盤在 2330 台積電 1301 台塑、1303 南亞、2454 聯發科拉尾盤，讓大盤收斂跌幅下跌 51 點，成交量縮至 714 億。上周老師在節目中特別提醒勿追的矽晶圓族群 6488 環球晶、5483 中美晶、3016 嘉晶等…… 為殺盤重心（本周利空：研究示警明年供過於求），OTC 收盤跌幅達 0.59%，成交量也縮至 251 億元…… 大盤還會再洗嗎？？還有裸鑽嗎？？晚上節目記得專心收聽，老師將會事先預告。

今天個股方面強勢股分散，最強的老師上週給學員裸鑽 6533 晶心科也第一時間無私在股市幸運星節目分享！！矽智材亮晶晶裸鑽 6533 晶心科繼續飆漲停！！ 1/4 NICE+NICES 3217 優群 30→→→36.6 還是創高，1/7 節目分享的裸鑽「老朋友軟綿綿」－4953 緯軟 74→→→85.6！！！連續四天創高！！恭喜會員學員群組粉絲們有錢大家一起賺了！肥水不落外人田囉！！哈哈哈…… 其他強勢股有 3002 豐達科、4927 泰鼎 - KY、3019 亞光、3003 健和興、6188 廣明、3360 尚立……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。