【日盛投顧】暫失守季線位置

◆盤勢分析



1. 台股周一盤中因亞股下跌，使得指數走弱，終場指數下跌 51.18 點，跌幅 0.52%，收在 9708.22 點，成交金額為 716.39 億元，量縮價跌，創今年以來新低量，暫失守季線 9743 點位置。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1.) 量能：價跌量縮。

(2.) 均線：月線低檔有望翻揚，但因量縮，將在月線與季線附近之間進行整理，即 9600~9800 點間，以等待周三台指期結算與週四台積電法說內容結果。

(3.) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值將進入 80 超買區間，多方熱度雖增強，但極短線相對上漲空間不大。

3. 櫃買指數跌幅 0.60%，收在 124.86 點，先前櫃買指數拉回到季線附近 4 次都出現止穩，因此季線可作為中期觀察點，目前季線已上揚來到約在 121.6 點附近，短線 KD 技術指標剛漸來到高檔 80 附近，因此指數空間不大，將採輪漲整理，重點類股在生技類與車用類。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 40.98 億元；外資 - 42.06 億元、投信 + 1.67 億元、自營商 - 0.59 億元。



IC 設計、PCB、光學、太陽能、車用、紡織製鞋等族群逆勢中見買盤



1. 電子類股:

(1)IC 設計族群: 此族群公司獲利差異大，但部分中小型公司因長期競爭力佳，因此吸引法人買盤關注，包括 5269 祥碩、6533 晶心科與 8299 群聯等股買盤再度回流，雖然長線走勢緩慢，但持續走揚中，可持續追蹤。

(2)PCB 族群: 因業績表現佳，或部分業者在看好 5G 產業發展之下，營運增溫中，包括 4927 泰鼎 - KY、6552 易華電、8046 南電與 6269 台郡等股近期陸續上漲，由於先前部分此業者業包括 5349 先豐與 3037 欣興等股走強，因此類股中個股仍有機會輪漲。

(3) 光學族群: 因 3008 大立光先前利空不跌，加上 3019 亞光獲利佳，也讓此族群攻勢再見，包括 3504 揚明光與 4974 亞泰等股也上漲，由於各家獲利差異大，因此仍得留意各公司營運面發展。

(4) 太陽能族群: 部分台灣太陽能廠積極轉型，包括 3576 聯合再生和 4934 太極等業者，都將提高投資報酬率較高的下游模組和太陽能發電系統比重，使得買盤略增溫，包括同族群 3519 綠能、2406 國碩與 6244 茂迪等股上漲，但因本業仍虧損中，因此仍暫時觀望為主。

2. 非電子類股

(1) 車用族群: 由於族群評價已低，近日賣壓相對較小，包括 3665 貿聯 - KY、4551 智伸科、1525 江申、9951 皇田與 4528 江興鍛等股走強，由於此族群近期買盤漸升溫中，未來可留意買盤可否延續。

(2) 紡織製鞋族群: 因部分業者 12 月公布營收不差，使得獲利穩定的此族群再受法人青睞，包括 9938 百和、8404 百合興業 - KY、9910 豐泰與 1477 聚陽等股走強，由於營收走勢佳，預期仍可持續獲得法人青睞。